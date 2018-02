Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

35,50 EUR +2,19% (07.02.2018, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

35,64 EUR +1,08% (07.02.2018, 11:13)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und die achtgrößte europäische Versicherungsgruppe. Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung.



Talanx wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 31,1 Mrd. EUR für das Jahr 2016. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in ca. 150 Ländern aktiv. (07.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX).Die vorläufigen Eckdaten des Geschäftsjahres 2017 von Talanx hätten die Markterwartungen in Summe leicht übertroffen. Das Nettoergebnis sei offenbar um rund ein Viertel auf ungefähr 670 Mio. EUR zurückgegangen, habe aber sowohl über der letzten Guidance des Managements vom November 2017 (650 Mio. EUR) als auch über den Konsensschätzungen des Marktes gelegen. Die Großschäden hätten sich - insbesondere aufgrund der Hurrikans in Q3 - auf 1,6 Mrd. EUR nach 1,1 Mrd. EUR im Vorjahr summiert. Die Bruttoprämien seien um 6% auf 33,1 Mrd. EUR und somit etwas stärker als vom Markt erwartet geklettert.Als Ursache für das Übertreffen der Guidance - trotz Abschreibung aktivierter Steuern in Höhe von 40 Mio. EUR - sei die Rückversicherung, sowie die deutsche und internationale Erstversicherung genannt worden. Anhand der heute aktualisierten Geschäftsjahresprognose der 50%-Tochter Hannover Rück lasse sich der überraschend positive Beitrag der Rückversicherung ermessen: Das Nettoergebnis der Tochter habe demnach bei rund 950 Mio. EUR und somit deutlich über der letzten Management-Guidance (800 Mio. EUR) gelegen, während die Bruttoprämien um 9% zugelegt hätten (zuletzt: "mehr als 5%"). Das Talanx-Management avisiere für das Geschäftsjahr 2017 nach wie vor eine Dividendenzahlung mindestens auf Vorjahreshöhe (1,35 EUR je Aktie).Die Talanx-Aktie sei beim Multiplikatorenvergleich (Gewinne, Substanzwert, Dividende) mit der europäischen Konkurrenz weitgehend fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Talanx-Aktie: