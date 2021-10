Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

150,40 EUR +0,17% (11.10.2021, 08:46)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

173,69 USD +1,71% (08.10.2021)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (11.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Die Aktie von Take-Two Interactive setze ihren starken Aufwärtstrend fort und generiere immer neue Kaufsignale. Die charttechnische Rally werde jetzt auch von positiven Nachrichten rund um das wichtige GTA-Franchise unterstützt.Am Freitagabend habe Take-Two angekündigt, ein Remaster der Erfolgstitel "GTA III (2001)", "GTA: Vice City (2002)" und "GTA: San Andreas (2004)" herauszubringen. Die drei Spieleklassiker sollten in Form einer Trilogie unter dem Namen "GTA: The Trilogy - The Definitive Edition" erscheinen.Die Definitive Edition solle für alle drei Titel umfassende Upgrades beinhalten, einschließlich grafischer Verbesserungen und moderner Gameplay-Verbesserungen, während das klassische Erscheinungsbild der Originale beibehalten werden solle. Veröffentlicht werde das Remaster noch Ende dieses Jahres auf allen aktuellen Plattformen.Ebenfalls für dieses Jahr habe Take-Two eine neue Expansion für "GTA Online" angekündigt - weitere Details hierzu sollten bald folgen.Der Abwärtstrend und die 100-Tage-Linie seien durchbrochen. Werde nun auch die 200-Tage-Linie bei aktuell 176,60 Dollar überwunden, sei die Luft bis zur Horizontalen bei 188 Dollar frei.Anleger folgen den Kaufsignalen und dem neuen Aufwärtstrend, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2021)