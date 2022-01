Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsen¬medien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsen¬medien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

132,65 EUR +1,65% (12.01.2022, 13:43)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

148,42 USD +3,80% (11.01.2022)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.In der Spitze rund 16 Prozent sei die Aktie von Take-Two am Montag abgestürzt, nachdem für 12,7 Milliarden Dollar der Kauf von Zynga bekannt gegeben worden sei. Mittlerweile hätten Anleger und Analysten den Deal eingeordnet und die Papiere von Take-Two wieder knapp sieben Prozent nach oben getrieben.Anleger hätten sich angesichts des Übernahmeaufschlags von rund 64 Prozent verunsichert gezeigt und sich gefragt, weshalb Take-Two so viel Geld für einen noch immer unprofitabel wirtschaftenden Konzern ausgebe, der dann auch noch auf dem schnelllebigen Mobile-Markt aktiv sei.Der Analyst Clay Griffin von MoffettNathanson schreibe beispielsweise, dass es bei Take-Two eigentlich seit zwei Jahrzehnten um organisches Wachstum gegangen sei, das durch die Weiterentwicklung eigener Franchises geschaffen worden sei. Die Ankündigung einer Übernahme in dieser Größenordnung stelle nun diese Strategie auf den Kopf und werfe berechtigterweise Fragen angesichts der eigentlich bestehenden organischen Wachstumschancen auf.Der Wedbush-Experten Michael Pachter weise darauf hin, dass der Mobile-Anteil von Take-Two auf einen Schlag von zehn Prozent auf über 50 Prozent angewachsen sei. Dies sei nach Meinung des "Aktionär" positiv zu werten, da Analysten im tendenziell margenstärkeren Mobile-Geschäft höhere Bewertungen für gerechtfertigt halten würden. Hierfür müsse der Zukauf jedoch langfristig auf Gewinnkurs gebracht werden, was angesichts des Mobile-Potenzials von Franchises wie GTA sowie der Skalierung von Zyngas Werbegeschäfts auf alle Take-Two-Spiele gelingen könnte.Anleger, die genug von der Volatilität durch Spieleveröffentlichungen und Übernahmen haben, aber dennoch auf den langfristig attraktiven Gaming-Sektor setzen wollen, können sich den "Aktionär" Gaming-Index näher anschauen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: