Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,948 EUR -3,26% (22.07.2020, 14:53)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,935 EUR -4,51% (22.07.2020, 14:37)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reisekonzern versuche im kleinen Rahmen ein Comeback bei Kreuzfahrten. Am 31. Juli sollte "Mein Schiff 1" eigentlich zu einer Mini-Kreuzfahrt in See stechen. Doch beim geplanten Neustart seien jetzt unerwartet Schwierigkeiten aufgetreten, wie die Touristik-Zeitschrift "fvW" berichte. Die Abfahrt des Luxus-Dampfers verzögere sich nun um einige Tage.Konkret gehe "Mein Schiff 1" erst am 3. August auf Reisen. Ursprünglich sollte der Luxus-Dampfer am 31. Juli ablegen. Ein Grund dafür bestehe nach Angaben von "fvw" darin, dass ein Teil der Crew nicht rechtzeitig aufs Schiff geholt werden könne. Auch wenn coronabedingt eine solche Verzögerung durchaus nachvollziehbar sei - TUIs Image erleide dadurch weitere Kratzer.Bei TUI-Anlegern würden momentan keine sommerlichen Urlaubsgefühle aufkommen. Die aktuelle - verschlechterte - (Corona-)Entwicklung erhöht die wirtschaftlichen Risiken, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: