Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI wolle Urlauber ab den Osterferien wieder nach Mallorca bringen. "Die Hotellerie hat sich intensiv vorbereitet, sicheren und verantwortungsvollen Urlaub anzubieten", habe Deutschland-Chef Marek Andryszak vor dem Start der Online-Ausgabe der weltgrößten Reisemesse ITB gesagt. Präzise Hygienekonzepte gäben Zuversicht, die Abstimmung mit den Behörden sei eng. Daher wolle man den Kunden "Osterurlaub auf Mallorca ermöglichen", so der Manager.TUI-Vorstand Sebastian Ebel habe bei einem Treffen mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol in Palma nach Angaben der Regionalregierung versichert, Mallorca werde "eines der vorrangigen Ziele" des Konzerns im Sommer sein. Nach Aufhebung der Reisebeschränkungen sei ein sofortiger Anstieg der Buchungen zu erwarten - und TUI sei bereit darauf zu reagieren, so Ebel.Zuletzt sei Spanien vom Robert Koch-Institut noch als Risikogebiet eingestuft worden - aber ohne außergewöhnlich hohe Corona-Neuansteckungen. Der Touristik-Konzern habe darauf hingewiesen, dass die Werte auf Mallorca "weit unter denen der meisten deutschen Bundesländer" lägen. Auf der Insel habe die 7-Tage-Inzidenz die Schwelle von 50, teils von 30 unterschritten, so Andryszak. Er erhoffe sich deshalb weitere offizielle Signale wie ein Ende der Reisewarnung, eventuell noch in der laufenden Woche.Einige Veranstalter würden bereits für die Zeit rund um Ostern (4./5. April) planen. Reisen zu den übrigen Balearen-Inseln Ibiza, Menorca und Formentera sowie in den Großteil Festland-Spaniens habe TUI noch bis Mitte April abgesagt. Nun solle es vor allem auf Mallorca eine vorsichtige Öffnung geben, etwa mit dem Start eines Robinson-Clubs und ersten Flügen der Konzern-Airline TUIfly ab der zweiten März-Hälfte.Positiv: TUI kämpfe an allen Fronten, um Urlaub auch unter Corona-Bedingungen anbieten zu können. Erst gestern hätten die Hannoveraner von der Politik klare Vorgabe und Regeln für den Reiseverkehr verlangt. Da Mallorca nun einmal die Lieblings-Destination der Deutschen sei, wäre ein Re-Start bereits zu Ostern ein (weiteres) positives Zeichen - vor allem für ein umsatzstarkes Sommer-Comeback des Touristik-Konzerns."Der Aktionär" ist für die spekulative TUI-Aktie durchaus optimistisch. Wichtig: Anleger beachten unbedingt den Stopp bei 3,60 Euro, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 09.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link