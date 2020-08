Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reiseveranstalter müsse an allen Ecken und Enden den Rotstift ansetzen. Jetzt stünden zahlreiche (defizitär) arbeitende hauseigene Reisebüros zur Disposition - das Thema "Online-Buchungen" schlage zusätzlich zu Corona mächtig ins Kontor. Hierzu verhandle TUI gerade mit dem Betriebsrat über die Details. Die TUI-Aktie verliere - trotz des richtigen strategischen Ansatzes - dennoch.Genaue Zahlen zu den betroffenen Standorten und Mitarbeitern habe TUI am Donnerstag noch nicht genannt. "Die Gespräche laufen jetzt", habe ein Sprecher in Hannover gesagt. Nach Informationen der Touristik-Zeitschrift "fvw" solle es um bis zu 60 von etwa 450 TUI-Büros in der Bundesrepublik gehen, die bis Ende September des kommenden Jahres dichtgemacht werden könnten. Es gebe aber noch keine Aussagen zu den Standorten. Zur Zahl der betroffenen Mitarbeiter äußere sich der Reisekonzern nicht. Die Größenordnung dürfte nach "fvw"-Informationen bei 250 bis 300 Mitarbeitern liegen.Aufgrund der häufigeren Nutzung von Online-Buchungen hätten viele stationäre Reisebüros schon seit Längerem zu kämpfen, ebenso bei anderen Anbietern. Dies sei durch die eingebrochene Nachfrage zu Beginn der Corona-Krise noch einmal verschärft worden. TUI habe aber bereits zuvor angekündigt, ihren Vertrieb grundlegend umzubauen.Die umfangreichen Sparbemühungen von TUI seien der richtige - und auch einzige - Weg, um das (langfristige) Überleben zu sichern. Dennoch seien Aussichten wegen der unwägbaren Corona-Pandemie alles andere als gut.Anleger sollten die TUI-Aktie daher meiden und sich weder auf der Long- noch auf der Short-Seite positionieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2020)