Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,919 EUR -1,58% (17.03.2021, 14:49)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,883 EUR -2,28% (17.03.2021, 14:34)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Thema Online-Vertrieb dürfte auch im Tourismus eine zusehends größere Rolle spielen. Wettbewerber wie Booking.com oder Expedia würden es vormachen. Auch TUI treibe die Digitalisierung weiter mit Hochdruck voran. So mache der englische Unternehmenszweig (TUI England) den nächsten virtuellen Schritt. Der TUI-Aktie helfe das aktuell nicht, der Titel liege aktuell zwei Prozent im Minus.Konkret könnten TUI-Kunden, die in Reisebüros buchen würden, ihre Urlaubsbuchungen jetzt genauso online verwalten wie Kunden, die direkt beim Unternehmen buchen würden.Im Rahmen des "Future of Travel Spring Forum" von Travel Weekly habe der Boss von TUI-England, Andrew Flintham, gesagt, dass das Unternehmen den Umbau seiner Kundensysteme zu einem Schwerpunkt während der Pandemie gemacht habe, um die Nachfrage nach mehr Flexibilität und Kontrolle über die Buchungen zu erfüllen.TUI Deutschland sei da schon deutlich weiter, wie DER AKTIONÄR im Gespräch mit TUI-Sprecher Aage Dünhaupt erfahren habe. "Wir haben diese Brücke, von "online zu stationär", bereits geschlagen. Da sind wir dem Markt gefühlt deutlich voraus."Dass TUI beim Thema Digitalisierung auf die Tube drücke, sei positiv zu bewerten. Klar, komplexe Reisen würden sicherlich weiterhin hohen Beratungsbedarf erfordern. Deshalb wäre ein vollständiges Aufgeben des stationären Vertriebs, also von Reisebüros, wenig zielführend.Kurzum: Der AKTIONÄR bleibt für die TUI-Aktie durchaus optimistisch, zumal auch das Chartbild positiv aussieht, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 17.03.2021)