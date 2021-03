XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,884 EUR +0,70% (18.03.2021, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.03.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TUI-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) charttechnisch unter die Lupe.Charttechnisch motivierte Trader würden derzeit die TUI-Aktie "lieben", denn das Papier steuere auf eine klassische "make or break"-Situation zu. Unter dem Motto "diese Schlüsselzone sollten Sie kennen" hätten die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt bereits Ende Februar auf die Widerstandszone aus den Tiefs des Jahres 2019 bei rund 5 EUR, den jüngsten Verlaufshochs sowie dem im Mai 2018 etablierten Baissetrend (akt. bei 5,21 EUR) hingewiesen. Seit vier Wochen ringe der Titel nun mit den angeführten Barrieren und habe dabei zuletzt drei Innenstäbe auf Wochenbasis ausgebildet. An diesem charttechnischen Phänomen könnten Anleger den Respekt der Marktteilnehmer vor der diskutierten Schlüsselzone festmachen. Die sich immer weiter zuspitzende Entscheidungssituation lege zwei Handlungsalternativen nahe: Während der Spurt über die Marke von 5,28 EUR die untere Umkehr des letzten Jahres abschließe, würde ein Abgleiten unter das Level von 4,76 EUR, nicht nur die beschriebenen Innenstäbe nach unten auflösen, sondern auch die Bodenbildung der letzten seit März 2020 auf die lange Bank schieben. Die Marschroute "hopp oder top" sei selten zutreffender als in diesem Fall gewesen, so die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,815 EUR -1,23% (19.03.2021, 09:11)