Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es laufe derzeit weiterhin rund beim größten Touristikkonzern Europas. Zwar sei der Aktienkurs im Zuge von Gewinnmitnahmen an den vergangenen beiden Handelstagen wieder etwas unter Druck gekommen. Grund zur Sorge bestehe aber nicht, zumal das Unternehmen nun bei einem wichtigen Thema einen Teilerfolg habe verbuchen können. Denn nun sei beim Ferienflieger Tuifly der Weg für den Aufbau eines Langstrecken-Netzes aus Deutschland nach Einschätzung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) so gut wie frei. Dies habe am Mittwoch aus Kreisen der zuständigen Tarifkommission der VC verlautet. Am Morgen sei nach langen Verhandlungen und mit Hilfe eines Schlichters der Durchbruch gelungen. Tuifly habe sich hierzu zunächst nicht geäußert. Das Untenrehmen habe zuvor von einem "laufenden Prozess" gesprochen, der selbst im Fall einer Einigung mit den Piloten aber noch mit weiteren Konzerngremien abgestimmt werden müsse.Durch den Aufbau eines Langstreckennetzes könnte TUIs Marktmacht weiter wachsen. Die Aussichten für den Touristikriesen seien nach wie vor gut. Da die TUI-Aktie zudem nach weiterhin günstig bewertet und das Chartbild aussichtsreich sei, könnten mutige Anleger weiterhin zugreifen (Stopp: 9,20 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: