Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,311 EUR +3,04% (08.04.2020, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,329 EUR +4,21% (08.04.2020, 13:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Coronavirus halte die Welt in Schach. Die Infiziertenzahlen würden weiterhin steigen, wenn auch zuletzt etwas langsamer. An Urlaubsreisen würden derzeit wohl alle denken. Doch bis Flieger oder Kreuzfahrtschiffe wieder Reisende zu ihren Urlaubsdomizilen bringen würden, würden wohl noch Monate vergehen. Der Touristik-Riese TUI erhalte nun einen Milliardenkredit vom deutschen Staat - zur Überbrückung der Extremflaute.Mehrere Banken hätten ihre Zustimmung zu einem vom Bund in Aussicht gestellten Kredit über 1,8 Mrd. Euro erklärt, habe der weltgrößte Reiseanbieter am Mittwoch mitgeteilt. Das Geld komme von der staatlichen Förderbank KfW - wegen gleichzeitiger Änderungen an einem bereits bestehenden Darlehensprogramm hätten allerdings noch weitere Institute ihr Einverständnis geben müssen.Man wolle nun "weltweite Ausnahmesituation überbrücken", habe der TUI-Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen gesagt. Man bereite sich "jetzt intensiv auf die Zeit nach der Corona-Krise vor". Touristikfirmen würden neben Fluggesellschaften und dem Gastgewerbe zu den Branchen gehören, die die Viruskrise am härtesten treffe. Während der Laufzeit des neuen Kredits daürfe TUI keine Dividende an die Aktionäre auszahlen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link