Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,407 EUR -0,85% (21.04.2021, 12:37)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,391 EUR +0,94% (21.04.2021, 12:23)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Touristik-Branche habe aufgrund der Corona-Krise einen schweren Stand. So würden sich die Reise-Umsätze nach wie vor in überschaubaren Grenzen halten. TUI gehe nun einen neuen Weg und wolle damit eine zusätzliche Ertragsquelle erschließen.Konkret wolle sich TUI gute Beratung in den eigenen Reisebüros vom Kunden bezahlen lassen, wie die fvw berichte. Das sei nach Ansicht von TUI Deutschland Vertriebschef Hubert Kluske überfällig. Während es in anderen Dienstleitungsbranchen längst etabliert sei, dass guter Service honoriert werde, sei diese Form der Wertschätzung in der Touristik bislang noch eine Ausnahme. Mittlerweile sei beim Reiseverkauf der Mehrwert durch Beratung und Service deutlich höher als in den vergangenen Jahren, so Kluske. Die Preise lägen, je nach Service-Umfang, zwischen 15 und 39 Euro.Bereits seit November vergangenen Jahres würden die Reisebüros von Deutschlands Nummer 2, DER Touristik, bei einer Buchung von ihren Kunden eine Service-Pauschale verlangen. Auch dort gebe es eine Staffelung nach Leistungen und Reisepreis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: