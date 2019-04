Mit Material von dpa-AFX



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Top-News für TUI-Aktionäre: Zum einen sei die Frist für den Brexit erneut verlängert worden - und zwar über den Sommer hinaus. Zum anderen gebe es am Donnerstag gleich zwei positive Analystenkommentare. Beides gebe der TUI-Aktie mächtig Auftrieb. Sei das der Beginn der Trendwende? Zweifel seien angebracht.Großbritannien bekomme für den Brexit Zeit bis zum 31. Oktober, könne aber auch schon früher geregelt aus der Europäischen Union austreten. Auf diesen Kompromiss hätten sich die 27 bleibenden EU-Staaten und die britische Premierministerin Theresa May in der Nacht zum Donnerstag geeinigt.Damit sei der für Freitag befürchtete Chaos-Brexit gestoppt. Doch stehe May noch immer vor der Riesenaufgabe, in London eine Lösung und eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal zu finden. Ende Mai müsse das Land nun voraussichtlich an der Europawahl teilnehmen.Die deutsche Wirtschaft sehe nach dem erneuten Aufschub noch keinen Grund zur Entwarnung und hoffe, dass das britische Unterhaus nun möglichst bald für rechtliche Klarheit sorge. "Die negativen Auswirkungen jeder neuen Verlängerung kommen den möglichen Schäden durch einen ungeordneten Brexit gefährlich nahe", habe BDI-Präsident Dieter Kempf gesagt. Für die Wirtschaft sei endlose Unsicherheit noch schlechter als schlechte Rahmenbedingungen.Derweil würden die meisten Analysten den monatelangen Kursverfall der TUI-Aktie für ungerechtfertigt halten. In den vergangenen Tagen habe es mehrere bullishe Studien gegeben, unter anderem von Exane BNP Paribas mit Kursziel 11,16 Euro und Morgan Stanley mit Kursziel 13 Euro.Unzweifelhaft sei TUI nach dem Aktiencrash günstig bewertet: Das KGV liege bei 8, die Dividendenrendite bei knapp 9%. Allerdings sei der Brexit ja nicht vom Tisch, und auch die Probleme der 737-Max-Maschinen würden akut bleiben.Anleger sollten bei der TUI-Aktie an der Seitenlinie verharren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2019)