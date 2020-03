XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,669 EUR +10,02% (24.03.2020, 16:48)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,652 EUR +6,16% (24.03.2020, 17:02)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach den starken Kursverlusten an den Börsen weltweit gehe es heute endlich wieder deutlich aufwärts. Auch TUI, die so stark wie kaum eine andere deutsche Aktie unter der Corona-Hysterie gelitten habe, lege stark zu und verteuere sich aktuell um elf Prozent. Sollten Anleger jetzt auf Schnäppchenjagd gehen?Hierfür spreche ganz klar die starke Marktstellung des Reisekonzerns in vielen attraktiven Bereichen, das starke Management, die solide Bilanz (die natürlich vom Corona-Ausstand erheblich belastet werde, aber weitaus besser sei als die Bilanz vieler Konkurrenten) und natürlich die enorm günstige Bewertung. So werde das Unternehmen, das im Vorjahr einen Umsatz von 18,9 Mrd. Euro und einen Gewinn von mehr als 400 Mio. Euro (0,71 Euro je Aktie) erzielt habe, an der Börse derzeit nur mit 2,2 Mrd. Euro bewertet.Doch weiterhin seien die Aussichten trüb. Der Rivale FTI Touristik habe nun bereits sämtliche Reisen bis zum 30. April abgesagt. Bei TUI dauere der Stilstand aktuell noch bis zum 23. April. Aktuell sei aber nicht abzusehen, wie lange die Corona-Hysterie dem weltgrößten Touristikkonzern auch den Rest des Frühjahrs bzw. eventuell sogar das so wichtige Sommergeschäft verhageln werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: