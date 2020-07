Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die gestiegenen Corona-Zahlen ausgerechnet im beliebten Urlaubsziel Spanien hätten den Touristik-Konzern TUI zum Handeln gezwungen. Da sich dort die Neu-Infektionen nach Angaben der Frankfurter Rundschau verdreifacht hätten und die Gefahr einer zweiten Welle damit zusehends größer werde, habe TUI-England alle Reisen auf die Balearen (Mallorca, Ibiza und Co) und die Kanaren (Gran Canaria, Teneriffa und Co) für britische Urlauber bis zum 4. August abgesagt.TUI habe die Entscheidung getroffen, nachdem das britische Außenministerium am Montag seine Empfehlung geändert und von Reisen nach ganz Spanien abgeraten habe – einschließlich der Inseln, die bisher vom Verbot ausgenommen, weil sie weniger anfällig für Corona-Viren gegolten hätten. Ursprünglich habe die Aussetzung für die spanischen Inseln nur bis zum 1. August gelten sollen.Gerade auf Mallorca würden die Coronavirus-Infektionen rasant ansteigen. Allein von Freitag bis Montag seien 33 Menschen auf den Urlaubsinseln positiv auf das Virus getestet worden, so das balearische Gesundheitsministerium. Somit seien schon mehr als 150 Menschen erkrankt.Reisen von Großbritannien auf das spanische Festland habe TUI-England bis zum 10. August gestrichen. Dafür sollten alternativ die Türkei und Griechenland jetzt verstärkt angeflogen werden.Das Damoklesschwert einer zweiten Corona-Welle schwebe über dem weltweit größten Reiseveranstalter. Anleger sollten derzeit die Aktie des Touristik-Konzerns umschiffen und sich weder auf der Long- noch auf der Short-Seite positionieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 30.07.2020)(Mit Material von DPA-AFX)