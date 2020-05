XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der weltweit größte Reisekonzern kämpfe nach Monaten ohne touristische Aktivitäten mit großen Verlusten und Liquiditätsschwund um die existenziell so wichtige Sommersaison 2020. Dass die Deutschen - ihres Zeichens Reiseweltmeister - per se Lust auf Sommerurlaub hätten, sei bekannt. Nun müssten "nur noch" die Grenzen wieder geöffnet werden und für die coronabedingten Unsicherheiten brauche es eine gute Lösung. TUI zeige sich kreativ.TUI kommuniziere heute eine Neuerung, damit Menschen womöglich trotz der Corona-Krise einen (Sommer-)Urlaub buchen. Denn potenzielle Urlauber würden gerade in diesen Zeiten Sicherheit und Flexibilität erwarten. Und genau das biete der deutsche Reisekonzern: Wer jetzt bis Ende Juni buche, erhalte ein kostenloses Rücktrittsrecht, so Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland. Konkret ermögliche TUI allen Reiselustigen eine Stornierung oder Umbuchung bis 14 Tage vor Abflug - und das ganz ohne, dass Gebühren in Rechnung gestellt würden. Neben dem Rücktrittsrecht würden Kunden, die bis Ende Juni einen Urlaub buchen würden, einen Bonus i.H.v. 100 Euro pro Person erhalten.Optimismus für die Freunde des Sommerurlaubs und natürlich auch für die Finanzausstattung des Touristik-Konzerns speise sich auch aus einer Ankündigung von Heiko Maas. Der Bundesaußenminister wolle in der kommenden Woche mit seinen Kollegen aus beliebten europäischen Urlaubsländern und Mittelmeer-Destinationen darüber beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Krise nach und nach gelockert werden könnten. Aktuell gelte in Deutschland noch bis zum 14. Juni 2020 eine weltweite Reisewarnung für Touristen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: