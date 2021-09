Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,937 EUR -2,67% (28.09.2021, 11:25)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,965 EUR -1,56% (28.09.2021, 11:10)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (28.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe zuletzt Boden gut gemacht. Trotz der zuletzt leicht positiven Corona-Entwicklung sei die Pandemie noch nicht überwunden. Und auch Naturkatastrophen wie die im Sommer gesehenen Waldbrände und Überschwemmungen würden ein großes Tourismus-Comeback erschweren. Aktuell würden ein Vulkan auf La Palma und ein Erdbeben auf Kreta die Branche aufhorchen lassen.Nach dem Erdbeben vom Montag habe am Dienstagmorgen ein erneutes Beben die beliebte Mittelmeerinsel Kreta erschüttert. Das Nachbeben habe nach Angaben des Chefs des Geodynamischen Instituts von Athen, Giorgos Chouliaras, eine Stärke von 5,3.Das originäre Beben zu Wochenbeginn habe mit einer Stärke von 5,8 ein Menschenleben gefordert und schwere Schäden angerichtet. "Die Einwohner sollen nicht in beschädigte Häuser zurückkehren", habe Chouliaras im Staatsfernsehen (ERT) weiter gesagt. Die Erdbebenserie werde andauern. Zuvor hätten sich mehr als 60 kleinere Beben ereignet.Und auch der Vulkan auf La Palma, der vor rund einer Woche ausgebrochen sei, zehre an den Nerven von Einwohner und Touristen. Am gestrigen Montag habe das Erdloch auf der Kanaren nach dpa-Berichten überraschend eine Pause gemacht.Ein TUI-Sprecher habe gegenüber dem "Aktionär" erklärt, dass Kreta weiterhin ohne Einschränkungen bereisbar sei. "Hotels sind nicht betroffen", so der Unternehmenssprecher. Und La Palma sei als Destanation eher unbedeutend, da TUI dort ohnehin nur eine Handvoll Urlauber habe, so TUI weiter.Trotz allen Optimismus (USA-Öffnungen, anziehende Herbstbuchungen, rückläufige Inzidenzen) sei die große Trendwende bei TUI noch nicht in Sicht.Anleger bleiben daher weiterhin außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link