Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,76 EUR -0,50% (18.06.2021, 09:40)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,796 EUR +0,99% (18.06.2021, 09:25)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (18.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Corona habe dazu geführt, dass TUI-Kunden einen erhöhten Beratungsbedarf hätten. Auch Reisebüros hätten vermehrt Fragen an den Reiseveranstalter - auch diese seien aber in der Vergangenheit oft verzögert beantwortet worden. Eine neue Funktion solle helfen. Und darüber hinaus gebe es eine weitere positive Nachricht.Viele Kunden-Rückfragen bedingt durch gleichzeitig stark steigende Buchungen: So habe TUI-CCO Hubert Kluske in einem Call mit Journalisten am Mittwoch erklärt, warum es zu Verzögerungen bei der Beantwortung von Fragen aus dem Reisebüro-Vertrieb komme, wie die fvw berichte. Auch künftig werde man an Chatbots festhalten, um sich bei der Rückfrageflut zu helfen.Die Bots würden vor allem bei einfachen Rückfragen helfen, die häufig gestellt würden. Für komplexere Anfragen plane TUI aber nun, eine Rückruffunktion für Reisebüros einzuführen, so Kluske. Details habe er noch nicht genannt.Insgesamt sehe er den Trend zu digitalen Reiselösungen ungebrochen, habe Kluske erläutert. TUI habe noch nie so viele Informationen in die TUI-App gestellt wie in den vergangenen Wochen. "Und diese Informationen werden auch tatsächlich genutzt." Die Rückfragen seien derzeit zahlreich. Vor Corona habe es pro Reise im Schnitt drei Rückfragen pro Kunde gegeben, derzeit seien es im Schnitt acht bis zehn.Gleichzeitig steige die Zahl der Buchungen. "Wir schaffen es kaum, der starken Nachfrage Herr zu werden", so jüngst der Chef von TUI-Deutschland, Marek Andryszak. Seit Mai liege die Zahl der Buchungen sogar über dem Niveau der Vergleichswochen im Vorkrisenjahr 2019. TUI Deutschland biete im Sommer 75 Prozent der Kapazität von vor zwei Jahren an.TUI habe das Problem der ungenügenden Erreichbarkeit und merze diese (wenig serviceorientierte) Schwachstelle aus. Mit einer Mischung aus digitalen Lösungen und Reisebüros scheine der Weg, in die richtige Richtung zu gehen. Auch die jüngsten Cash-Flow-Aussagen seien überaus positiv und dürften die TUI-Aktie weiter stützen.Investierte Anleger bleiben daher weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link