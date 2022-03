Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,573 EUR -3,23% (03.03.2022, 10:58)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,56 EUR -2,03% (03.03.2022, 10:43)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (03.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Tourismusbranche habe zuletzt Morgenluft gewittert. Anziehende Buchungszahlen und Lockerungen bei den Reisebeschränkungen hätten die Hoffnungen von Tourismus-Playern wie TUI auf einen starkes Sommer-Geschäft genährt. Die große übergeordnete Frage: Wie wirke sich der Ukraine-Krieg auf die Urlaubslust der Menschen aus?"Einen dunklen Schatten der Unsicherheit" werfe der Krieg Russlands in der Ukraine, sage Norbert Fiebig, Präsident des Reiseverbandes DRV, vor dem am 8. März beginnenden Online-Kongress der Internationalen Reisemesse ITB.Inwieweit der Krieg das Buchungsverhalten der Menschen nach zwei Pandemie-Jahren beeinflusse, sei Fiebig zufolge noch nicht absehbar. Grundsätzlich scheine die Reiselust der Menschen groß zu sein. Die Buchungen für die wichtige Sommersaison würden in Reisebüros und auf Online-Reiseportalen anziehen und lägen seit Anfang Februar über dem Niveau der Vorkrisenwochen vom Februar 2019. Mit einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau rechne der DRV allerdings erst im Tourismusjahr 2023, weil Reisebeschränkungen auf der Fernstrecke das Geschäft in der laufenden Wintersaison belastet hätten."Die Zeichen stehen gut, dass wir in diesem Jahr ein Sommergeschäft sehen werden, das an das Vor-Pandemie-Niveau herankommt", habe jüngst Stefan Baumert, Geschäftsführer TUI-Deutschland, unlängst gesagt. "Seit Ende Januar liegen die Eingänge über dem Niveau von 2019." Auch andere große Veranstalter sähen steigende Buchungszahlen. Gebucht werde kurzfristig als Reaktion auf wegfallende Corona-Restriktionen, aber auch längerfristig, wie der Chef der FTI Group, Ralph Schiller, berichtet habe.Die TUI-Aktie verliere am Donnerstag mehr als drei Prozent auf 2,57 Euro. Der nächste Support markiere das Verlaufstief bei 2,49 Euro.Wie sich der Ukraine-Krieg auf Urlaubslust (zukünftiges) Buchungsverhalten der Menschen auswirken würden, sei derzeit nicht einschätzbar. Zudem bestünden Unsicherheiten, inwieweit die EU-Sanktionen TUIs Anker-Aktionär Alexej Mordaschow hindern beziehungsweise abhalten könnten, an etwaigen zukünftigen Kapitalerhöhungen teilzunehmen. Auch das negative Chartbild liefere kein Kaufargument.Kurzum: "Der Aktionär" sieht bei TUI derzeit mehr Risiken als Chancen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 03.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)