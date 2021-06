XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (22.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe in der Vergangenheit seine Vertriebspartner aufgrund mangelnder Erreichbarkeit verärgert. Reisebüros hätten daraufhin angekündigt, dass sie weniger Reisen von TUI verkaufen wollten. Zwar habe der Reiseveranstalter jüngst angekündigt, dass man dieses Problem mittels Chatbots konkret beheben wolle, doch der beim Vertrieb entstandene Missmut zeige Wirkung.So würden jüngste Zahlen von Travel Data (TDA) belegen, dass die Ankündigungen vieler Reisebüros, TUI nicht mehr bevorzugt zu verkaufen, tatsächlich auch umgesetzt würden. Zwar sei es nicht falsch, dass TUI zurzeit bei den Buchungen gut aufhole. Aber andere stünden aber deutlich besser, wie "touristik aktuell" berichte und berufe sich dabei auf Aussagen von Managern konkurrierender Unternehmen. Vor allem Schauinsland (SLR) und Alltours würden TUI zurzeit massiv Marktanteile abnehmen.So seien konkret die Buchungseingänge bei der Konkurrenz besser: Schauinsland habe in der ersten Juni-Woche im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 um rund 100% zugelegt. Bei Alltours habe der Zuwachs 60% betragen, bei DER Touristik 36% und bei FTI 33%. TUI sei Insidern zufolge nur auf einen Zuwachs von 15% gekommen. Und der stamme - so die übereinstimmenden Aussagen auch von früheren TUI-Managern, mit denen "touristik aktuell" in Kontakt stehe - v.a. aus dem Online-Vertrieb. Vor allem über HolidayCheck komme demnach ein großer Anteil der aktuellen Buchungen. Der Problem für TUI: Das Portal kassiere mehr Provision als die meisten Reisebüros.TUI müsse (kurzfristig) die Servicequalität signifikant verbessern, um das Vertrauen der Reisebüros zurückzugewinnen. Überdies mache der "HolidayCheck-Vertriebsansatz" in der Summe nur dann Sinn, wenn der Massen-Effekt die Kosten-Seite deutlich überkompensiere. Ob dem so sei, würden die Quartalszahlen zeigen, die am 12. August veröffentlicht würden. Ein Neueinstieg dränge sich derzeit nicht auf, zumal sich auch das Chartbild der TUI-Aktie eingetrübt habe. Investierte Anleger sollten den Stopp-Kurs bei 3,60 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,65 EUR +0,50% (22.06.2021, 10:58)