Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern kämpfe ums Überleben. Mit der jüngsten Erhöhung der KfW-Kreditlinie habe TUI immerhin die richtige Entscheidung getroffen. Liquiditätssicherung sei in Corona-Zeiten oberstes Gebot. Dennoch brauche es nach dem verheerenden Frühling und Frühsommer eine Art "Herbst-Schub". Der sei aber nicht in Sicht.Neben der Reisewarnung für Mallorca, das eigentlich als Top-Herbst-Destination gelte, würden auch so beliebte September-Ziele wie Tunesien und Ägypten aktuell keine Freude machen. Beide nordafrikanische Touristen-Regionen würden bei der Einreise negative Corona-Tests verlangen. Eine Flut von Last-Minute-Buchungen dürften die Reiseveranstalter und damit auch TUI wohl nicht erleben.Genauso seien beliebte Fernreise-Ziele im Winter tabu - zumindest 2020. Nach Indonesien und Thailand habe auch Bali dem Tourismus für dieses Jahr entsagt. Und auch auf der anderen Seite der Erdkugel dürfte mit Mexiko ein weiteres wichtiges Winterziel aufgrund der hohen Corona-Zahlen als Umsatzbringer mehr oder weniger ausfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: