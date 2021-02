Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,903 EUR +2,04% (02.02.2021, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,913 EUR +1,58% (02.02.2021, 15:14)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Anleger hätten sicherlich mit großer Spannung auf die Ergebnisse des gestrigen "Impf-Gipfels" gewartet. Immerhin: Der dringend erwartete Nachschub an Corona-Präparaten sei offenbar in Sicht. Das nähre die Hoffnung des Tourismus und damit von TUI, dass im (Spät-)Sommer Reisen und Urlaub in größerem Stil möglich seien.Konkret sollten bis zum Sommer die Impfstoff-Lieferungen deutlich anziehen - im gesamten Jahr könnten es laut einer neuen Schätzung des Bundes bis zu 322 Millionen Dosen werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe am Montag das Ziel bekräftigt, allen Bürgern bis zum Ende des Sommers am 21. September ein Impfangebot zu machen. Nach Ärger über organisatorische Probleme möchten sich Bund und Länder über bevorstehende Lieferungen enger abstimmen. Der Hersteller BioNTech habe eine Produktionsausweitung angekündigt. Auch Bayer wolle bald bei der Fertigung eines anderen Präparats mithelfen.Der TUI-Aktie auf die Sprünge helfen könnte zudem eine aktuelle Studie der Bank of America (BoFA). Die US-Bank empfehle den Titel zum Kauf und sehe das Papier perspektivisch bei 3,90 Euro (aktueller Kurs: 3,95 Euro).DER AKTIONÄR, der die TUI-Anteile in seinem Langfrist-Depot halte, sei für den Reise-Sommer 2021 und damit für die Hannoveraner durchaus optimistisch. Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risiko-Bewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link