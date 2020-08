Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,362 EUR -0,56% (19.08.2020, 14:10)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,383 EUR -0,32% (19.08.2020, 13:55)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Auf die ohnehin arg gebeutelte Reisebranche würden zusätzliche Schwierigkeiten zurollen. Kostenlose Stornierungen von Reisen sollten nach einem aktuellen Urteil des Frankfurter Amtsgerichts auch ohne eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes möglich sein, so berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Das sei prinzipiell schlecht für TUI.Konkret hätten die Frankfurter Richter laut Reuters am Montag mitgeteilt, ein Reiseveranstalter sei zur Rückzahlung des kompletten Preises verpflichtet, wenn ein Kunde den gebuchten Urlaub vor Reiseantritt storniere. Es reiche aus, dass zu dem Zeitpunkt bereits eine "gewisse Wahrscheinlichkeit" für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung des Coronavirus im Urlaubsgebiet bestehe.Das Urteil des Frankfurter Amtsgerichts, nach dem der Veranstalter unter Umständen auch dann den Preis voll erstatten müsse, wenn es keine Reisewarnung für das jeweilige Zielgebiet gebe, sei nicht völlig neu. Schon früher hätten Gerichte bisweilen entschieden, dass auch ohne eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht zur Stornierung einer Reise bei voller Rückzahlung des Reisepreises bestehen könnte. Im Interview mit der Süddeutschen mache Reiserechtler Paul Degott abwer deutlich, dass "Angst alleine weiterhin kein Grund" für eine Absage ist.Die Hiobsbotschaften für die Reisebranche würden einfach nicht abreißen. Anleger sollten die TUI-Aktie besser meiden und sich weder auf der Long- noch auf der Short-Seite positionieren. Es gebe derzeit deutlich bessere Alternativen, so eso Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link