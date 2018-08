XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

17,595 EUR +2,59% (10.08.2018, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

17,61 EUR +3,41% (10.08.2018, 16:19)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.08.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) von 20,40 auf 19,20 Euro.Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2017/18 (30.06.), das durch den Ostereffekt negativ verzerrt und erneut durch die Währungsentwicklung belastet worden sei, sei gemischt ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die zentrale Ergebnis-Steuerungsgröße - bereinigtes EBITA - sei hinter seiner Prognose und dem Marktkonsens zurückgeblieben. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 (30.09.) sei im Rahmen des Q3-Berichts bestätigt, konkretisiert und ergänzt worden. Diermeier sehe TUI hier nach Q3 weiterhin auf Kurs, auch wenn sich die Buchungssituation für das Sommerprogramm 2018 wetterbedingt leicht eingetrübt habe. Insgesamt halte er die vom Management verfolgte Strategie nach wie vor für sinnvoll. Er habe seine EPS-Prognosen angepasst. Risikofaktoren würden der Brexit und insgesamt die geopolitische Lage bleiben.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die TUI-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 20,40 auf 19,20 Euro reduziert. (Analyse vom 10.08.2018)Börsenplätze TUI-Aktie: