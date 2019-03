XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,782 EUR +3,93% (15.03.2019, 10:52)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,782 EUR +3,08% (15.03.2019, 11:07)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe ihre Talfahrt seit Bekanntgabe einer geringeren Gewinnprognose für 2019 in der Vorwoche endlich stoppen können und arbeite nun an der Bodenbildung. Offenbar würden allmählich wieder die Investoren zugreifen, was angesichts der historisch niedrigen Bewertung der TUI-Aktie auch verständlich sei.Zwar habe der Aktienkurs in der Vergangenheit auch schon noch niedriger notiert, das KGV sei jedoch nie längere Zeit so derart günstig gewesen wie jetzt. Das durchschnittliche KGV des deutschen Reiseriesen habe bei durchschnittlich 15 gelegen. Aktuell werde der hervorragend aufgestellte und schuldenfreie Konzern hingegen gerade einmal mit dem Achtfachen des Jahresgewinns bewertet.Auch bei der Dividendenrendite habe es in den vergangenen Jahren nur ein einziges Mal eine höhere Rendite abzustauben gewesen. Aktuell locke die TUI-Aktie mit 7,5%. Angesichts der Tatsache, dass die Ausschüttungsquote mit 60% noch relativ moderat sei und die Gewinnperspektiven für die TUI trotz der jüngsten Gewinnwarnung relativ gut seien, stünden die Chancen gut, dass Dividendenjäger hier gut aufgehoben seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: