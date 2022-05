Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,319 EUR +5,27% (30.05.2022, 14:44)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,315 EUR +5,08% (30.05.2022, 14:30)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (30.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für die TUI-Aktie gehe es - nach der jüngsten Talfahrt - zu Wochenbeginn mal wieder nach oben. Die Anzeichen würden sich verdichten, dass die Branche in diesem Jahr ein starkes Sommergeschäft verzeichnen werde. Das gehe aus einer "Counter vor9"-Umfrage hervor. Und: Auch TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert habe sich jüngst positiv zur Reisenachfrage geäußert.Im Rahmen einer Franchisepartner-Tagung im griechischen Kyllini habe Baumert erklärt, dass die Buchungseingänge bei TUI-Franchise innerhalb des Reisebüro-Vertriebs deutlich über dem Niveau des Sommers 2019 liegen würden, wie die "Touristik Aktuell" berichte. Zum Franchisebereich der TUI Deutschland GmbH würden mehr als 1.000 Franchise- und Kooperationspartner wie die Marken TUI ReiseCenter, Hapag-Lloyd Reisebüro, First Reisebüro und First Business Travel zählen.Auch eine allgemeine Umfrage von "Counter vor9" bestätige diesen erfreulichen Trend. Drei Viertel von den rund 300 befragten Reiseverkäufern würden starke oder sehr starke Buchungseingänge in den vergangenen Wochen bestätigen. Bei der Mehrheit handle es sich um kurzfristige Buchungen.Das Sommer-Geschäft 2022 dürfte für die Veranstalter wie TUI gut ausfallen. Ob danach der Reiseboom weiter anhalte, sei mit Blick auf die Preisteuerung ungewiss. Bei TUI bereite zudem die nach vor hohen Verschuldung (3,9 Milliarden) Sorgen. DER AKTIONÄR empfiehlt daher Anlegern, die auf eine nachhaltige Erholung im Tourismus-Sektor setzten wollen, Booking Holdings, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 30.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: