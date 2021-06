Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (09.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es gehe in kleinen Schritten in die richtige Richtung: Die Abgeordneten des Europaparlaments hätten am Mittwoch die Details für ein EU-weites Covid-19-Zertifikat gebilligt, das Reisen in der Europäischen Union deutlich vereinfachen solle. Das sei aber nicht die einzige gute Nachricht für die Reise-Branche und damit für TUI.Neben dem grünen Impfpass, der noch der formalen Zustimmung der EU-Mitgliedländer bedürfe, würden sich zwei weitere beliebte Sommerurlaubs-Länder öffnen. Zum einen lasse Marokko vom 15. Juni an wieder Besucher aus Deutschland einreisen. Der Flugverkehr werde zunächst aber nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen. Das Robert-Koch-Institut stufe Marokko als normales Risikogebiet ein, eine Quarantäne nach Rückkehr sei nun nicht mehr vorgeschrieben. Marokko bzw. Nordafrika seien durchaus wichtig für TUI. So habe diese Region vor der Pandemie mit rund sieben Prozent zum Umsatz beigetragen.Zum anderen würden im ebenfalls beliebten Reiseziel Portugal die Pforten zusehends weiter aufgehen. Ab 14. Juni dürften die dortigen Restaurants bis 1 Uhr nachts öffnen. Zur Zeit müssten die gastronomischen Betriebe bereits um 22:30 Uhr schließen. Gleiches gelte unter Einhaltung von Kapazitätsbeschränkungen auch für Kultureinrichtungen.Die TUI-Aktie gewinne am Mittwoch rund ein Prozent und notiere bei 4,89 Euro.Kurzum: Wer bei der TUI-Aktie investiert ist, braucht weiterhin Geduld, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: