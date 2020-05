XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,505 EUR -2,69% (06.05.2020, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,518 EUR -3,33% (06.05.2020, 10:01)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (06.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für Touristikkonzerne bleibe weiterhin hart und die gestrige Entscheidung der EU-Kommission mache Unternehmen wie z.B. der TUI das Leben alles andere als leichter. Denn der EU-Justizkommissar Didier Reynders habe sich nun klar gegen die von der Bundesregierung angestrebte Gutscheinlösung gestellt. Demnach müssten nach EU-Recht Pauschalreisen sowie Flugtickets zeitnah erstattet werden. Die Bundesregierung wolle jedoch eine verpflichtende Gutscheinlösung, um Liquidität von Firmen zu sichern. Brüssel müsste einer solchen Lösung zustimmen. Die EU-Kommission lehne dies allerdings ab."Die Zwangsgutscheine werden nicht kommen, weil wir keinen nationalen Alleingang machen werden", habe der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, dem "Handelsblatt" gesagt. Er glaube nicht mehr, das aus Brüssel noch eine Aussage zu verpflichtenden Reisegutscheinen komme. "Deswegen sind die Zwangsgutscheine vom Tisch." Fechner plädiere nun für eine Fonds-Lösung zur Entschädigung der Reiseunternehmen.Für TUI sei die Entscheidung der EU-Kommission natürlich alles andere als eine gute Nachricht. Auf den Touristikriesen könnten dadurch in den kommenden Wochen und Monaten hohe Rückforderungen zukommen. Da die Unsicherheit hier weiterhin groß bleibe und sich das Chartbild zuletzt weiter eingetrübt hatbe, sollten Anleger aktuell nicht einsteigen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: