XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

16,12 EUR 0,00% (05.10.2018, 10:43)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

16,125 EUR -0,09% (05.10.2018, 10:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) von 19,20 auf 18,30 Euro.Die Buchungsauslastung des Sommerprogramms 2018 (Stand: 23.09.2018) liege mit 98% nahezu auf dem Vorjahresniveau (97%), jedoch sei der Gesamtumsatz des Segments Vertrieb & Marketing mit 5% y/y schwächer als im Vorjahr (+8% y/y; dabei Gästezahl: +4% (Vj.: +3%) y/y; Durchschnittspreise: +1% (Vj.: +4%) y/y) gestiegen, was aber auch auf Basiseffekte zurückzuführen sei. Die Guidance für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 (30.09.) habe TUI erneut bestätigt (Anstieg des bereinigten EBITA um mind. 10% y/y auf Basis konstanter Wechselkurse), während der Rivale Thomas Cook eine Gewinnwarnung habe aussprechen müssen. Allerdings sei aufgrund der weiteren Abwertung der Türkischen Lira der Ausblick für die Währungsbelastungen (etwa 70 (bisher: rund 35) Mio. Euro) angehoben worden. Des Weiteren hätten sich Buchungen für die Wintersaison bisher nach Meinung von Diermeier verhalten entwickelt.Der Analyst sei weiterhin von der Strategie des Managements (u.a. integriertes Geschäftsmodell, mehr Online-Vertrieb, stärkere regionale Diversifizierung der Kundenbasis) überzeugt. Jedoch würden nach Erachten des Analysten wegen des Gegenwindes von mehreren Fronten (v.a. wegen Brexit (Konjunktur- und Währungsschwäche, Flugrechte in der EU), gestiegene Ölpreise) momentan die Treiber für einen deutlichen Kursanstieg (>15%) fehlen. Seine Erwartungen habe Diermeier gesenkt.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die TUI-Aktie (12 Monate: +12%). (Analyse vom 05.10.2018)Börsenplätze TUI-Aktie: