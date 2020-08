Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,611 EUR -6,93% (14.08.2020, 12:49)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,606 EUR -5,55% (14.08.2020, 12:34)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.08.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) und senkt das Kursziel von 4 auf 2,80 Euro.Mit dem zusätzlichen Stabilisierungspaket sollte der Hannoveraner Konzern auch in einem Szenario mit weiteren Reiseeinschränkungen genügend Liquidität haben, um sicher durch die saisonal schwächere Wintersaison zu kommen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das wieder angelaufene Geschäft entwickele sich aber noch deutlich schwächer als von Donie erwartet. Und die wieder steigenden Infektionszahlen und die zunehmenden Risikogebiete seien keine gutenVorzeichen. Nach der Krise dürfte TUI zwar gestärkt durchstarten, bis dahin werde der Weg allerdings steinig bleiben.Nach einer deutlichen Rücknahme seiner Planung reduziert Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, das Kursziel von 4 auf 2,80 Euro und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die TUI-Aktie. (Analyse vom 14.08.2020)Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht sein Kursziel von EUR 2,00 auf EUR 4,00, bleibt aber bei seiner Verkaufsempfehlung für die TUI-Aktie. (Analyse vom 04.06.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der TUI AG: Keine vorhanden.