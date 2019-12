Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie bleibe nach wie vor nichts für schwache Nerven. Nachdem sich der Kurs im ersten Halbjahr fast halbiert habe, sei es von August bis November wieder um über 50% nach oben gegangen. In den vergangenen Tagen habe jedoch eine kräftige Korrektur eingesetzt.Der jüngste Kursrückgang sei aus charttechnischer Sicht aktuell besonders ärgerlich. So sei die TUI-Aktie unter den zuvor seit August intakten Aufwärtstrend gerutscht. Nun wäre es zumindest wichtig, dass nicht auch noch die Unterstützungen im Bereich von 11,50 und 11,14 Euro gerissen würden."Der Aktionär" sei für die TUI-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. Die Perspektiven für den Reisekonzern seien nach wie vor gut. Zudem sei die Bewertung mit einem 2020er-KGV von 10 immer noch günstig und es locke eine stattliche Dividendenrendite. Mutige Anleger könnten weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 9,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: