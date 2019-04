Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Papier des Touristikriesen hole am Mittwoch nach den starken Handelstagen zuvor Luft. Doch das charttechnische Bild bleibe aussichtsreich. Womöglich gelinge bereits noch in dieser Woche der Ausbruch über die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke. Doch damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.Werde TUI die Comeback-Story am Aktienmarkt oder gehe es mit der Aktie noch einmal nach unten? Momentan sehe es danach aus, als ob viele Risiken im Aktienkurs eingepreist seien. Das 2020er-KGV liege bei 8, die Dividendenrendite bei acht Prozent. Selten sei die Aktie günstiger gewesen.Da sei es nachvollziehbar, dass zunehmend die Schnäppchenjäger zugreifen würden. Dies habe dazu geführt, dass sich bei TUI langsam eine Bodenbildung abzeichne. Jetzt gelte es, dass der Titel den Anstieg über die 10-Euro-Marke schaffe und das Februar-Gap bei 10,16 Euro schließe. Falls dies gelinge, wäre eine kurzfristige technische Erholung bis 10,93 Euro, im besten Fall sogar bis zwölf Euro denkbar.Nach dem Rekordjahr 2018 bescheinige die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) gute Aussichten für das aktuelle Tourismusjahr. Für mehr als 71 Prozent der Bevölkerung habe laut der FUR-Befragung schon im Januar festgestanden, dass es 2019 sicher oder wahrscheinlich auf Urlaubsreise gehe.Mutige Investoren könnten bei der TUI-Aktie erste Positionen aufbauen. Für noch Mutigere eignet sich unser Tipp der Woche, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link