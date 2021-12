Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,575 EUR +2,63% (21.12.2021, 10:33)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,556 EUR +2,20% (21.12.2021, 10:17)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (21.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI könne derzeit nur auf einen starken Sommer 2022 hoffen. Das traditionell schwierige Wintergeschäft dürfte dem Reiseveranstalter aufgrund der Omikron-Variante wenig Freude machen. Auch Analysten stünden dem Tourismus-Titel überwiegend skeptisch gegenüber - eine aktuelle Einschätzung sehe immerhin kein weiteres Abwärtspotenzial.Bernstein Research habe TUI vor dem Hintergrund der globalen Omikron-Welle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Demnach wäre die Aktie, mit Blick auf das aktuelle Kursniveau, fair bewertet.Man sehe bislang trotz allem keine Rückkehr zu Buchungsschwächen und Stornierungsraten wie bei den vorangegangenen Wellen, habe Analyst Richard Clarke in einer aktuellen Studie zur weltweiten Hotelbranche geschrieben. Allerdings werde auch Omikron nicht ohne Wirkung bleiben, weshalb er damit rechne, dass die Buchungen schlechter ausfallen würden als er es bislang im dritten Quartal erwartet habe.Zuletzt habe bereits Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands, auf Buchungsrückgänge im Zusammenhang mit Omikron hingewiesen. Er rechne erst mit einer deutlichen Belebung der Nachfrage ab dem zweiten Quartal 2022. Zudem dürfte die Branche frühestens 2023 das Vorkrisenniveau in etwa wieder erreichen, so Fiebig.Im Gegensatz zu Bernstein bleibe "Der Aktionär" bei TUI aufgrund der hohen Verschuldung, dem negativen Chartbild und der unberechenbaren Corona-Entwicklung außen vor.Anleger sollten den Titel weiterhin meiden und sich im Tourismus-Sektor vielmehr mit dieser Aktie beschäftigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2021)Mit Material von dpa-AFX