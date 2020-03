Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.03.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) und senkt das Kursziel von 14 auf 7 Euro.Wie andere Unternehmen auch reagiere TUI u.a. mit präventiven Sparmaßnahmen auf die aktuelle Entwicklung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach seiner Einschätzung dürfte die aktuelle Buchungszurückhaltung noch einige Wochen anhalten und sich somit auch auf das Sommergeschäft auswirken. In seinem Basisszenario gehe Donie jedoch davon aus, dass sich die Coronavirus-Epidemie ab Frühjahr in Folge wärmerer Temperaturen und erhöhter UV-Strahlung stabilisiere und dann zumindest bis zum Herbst entspane (sog. Virusinaktivierung ähnlich der jährlichen Grippewellen). Entsprechend dürften die Buchungen dann wieder anziehen, ihren Urlaub würden sich die meisten Leute nicht nehmen lassen. Allerdings würden sie die Entwicklung sehr genau beobachten und kurzfristiger agieren. Last-Minute Buchungen dürften daher in diesem Jahr eine Renaissance erleben. Und dem Thema Kapazitätssteuerung dürfte eine hohe Bedeutung zukommen.Der Wegfall von Thomas Cook sollte die Situation insgesamt etwas entspannen, margenseitig dürfte es trotzdem eine schwierige Reisesaison werden. Hinzu komme das latente Risiko von Quarantäne-Maßnahmen in Hotels und insbesondere bei Kreuzfahrtschiffen. Die Absage der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin dürfte auch nicht gerade zum Verbrauchervertrauen beitragen. Einige risikoorientierte Anleger würden das aktuelle Kursniveau der TUI-Aktie bereits als interessante Kaufgelegenheit betrachten. Auch der Kauf von TUI-Aktien im Gegenwert von rund TEUR 780 durch TUI-CEO Joussen in den vergangenen Tagen stärke das Vertrauen in die TUI, die im Umgang mit externen Einflüssen sehr erfahren sei. Die Ausbreitung der Epidemie, das weitere Buchungsverhalten sowie mögliche Folgekosten aus eventuellen Quarantänemaßnahmen und somit die finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen sei aber aktuell überhaupt nicht abschätzbar.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft daher in einer aktuellen Aktienanalyse die TUI-Aktie von kaufen auf halten herab und reduziert das Kursziel von 14 auf 7 Euro. (Analyse vom 03.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der TUI AG: Keine vorhanden.