Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Über der Tourismus-Branche kreise der Pleitegeier - einige Reiseunternehmen seien ihm bereits zum Opfer gefallen. Und es würden wohl nicht die letzten gewesen sein. Diese Ansicht vertrete auch TUI-Aufsichtsratschef Dieter Zetsche gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Für den Touristik-Konzern aus Hannover sei er durchaus zuversichtlich. Unterdessen versuche man auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff", wo mehrere Corona-Fälle aufgetreten seien, die Lage in den Griff zu bekommen.Konkret warne Dieter Zetsche vor einer Pleitewelle in der Tourismusindustrie. "Es hat schon einzelne Pleiten gegeben, es wird noch mehr geben", habe er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Die Krise fordere "massiven Einsatz vom Management". Man sei absolut zuversichtlich, heil durch die schwierige Phase zu kommen - aber man wissen natürlich nicht, wie lange die dauert. Die Lage sei herausfordernd", so der frühere Daimler-Chef.Durchaus herausfordernd sei auch die Lage auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6". Der Luxusdampfer mit mehreren Corona-Infizierten an Bord habe am frühen Dienstagmorgen in der griechischen Hafenstadt Piräus angelegt. Sofort seien Experten der Gesundheitsbehörde (Eody) an Bord gegangen, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtet habe. Alle Reisenden und Crewmitglieder sollten einen Coronavirus-Test machen.Die ersten Schnelltests seien negativ gewesen, habe das Staatsfernsehen berichtet. Die 922 Urlauber und die die 666 Besatzungsmitglieder müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben.Dass Dieter Zetsche versuche, medial ein wenig Optimismus zu versprühen, se isonnenklar. Dennoch sei die Lage für TUI angesichts der weltweit steigenden Corona-Infektions- und Todeszahlen im existenziellen Sinne sehr ernst.Anleger ignorieren derzeit besser die TUI-Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)Mit Material von dpa-AFX