Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,439 EUR +0,29% (18.08.2020, 13:13)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,446 EUR +4,05% (18.08.2020, 12:57)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern kämpfe ums Überleben. Vergangene Woche habe TUI vom deutschen Staat eine Zusage über die Aufstockung einer seit April bestehenden KfW-Kreditlinie bekommen. Diese Erweiterung sei aber an gewisse Bedingungen geknüpft. Für den arg gebeutelten Reiseveranstalter und die TUI-Aktie dürfte es schwierig bleiben.Die TUI habe sich mit der KfW darauf verständigt, eine Ende März gewährte erste Kreditlinie über 1,8 Mrd. Euro um 1,05 Mrd. Euro zu erweitern. Voraussetzung für die Inanspruchnahme sei nicht nur der Verzicht der Anleihegläubiger auf eine Begrenzung der Verschuldung der Tui. Der Konzern müsse auch eine zunächst über sechs Jahre laufende Wandelanleihe über 150 Mio. Euro an den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) begeben. Bei vollständiger Wandlung könnte sich daraus aus aktueller Sicht eine Beteiligung des Bundes von bis zu 9% ergeben.Das Chartbild spiegele die angespannte Lage wider. Auch ein erneutes Testen des Corona-Crash-Tiefs bei 2,42 Euro sei nicht auszuschließen. Anleger sollten einen Bogen um die TUI-Aktie machen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2020)