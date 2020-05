Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI befinde sich wohl in der größten Krise ihrer Geschichte. Durch die Corona-Pandemie sei fast das gesamte Geschäft weggebrochen. Ein wenig Hoffnung mache die heutige Außenminister-Konferenz, auf der Heiko Maas mit seinen Kollegen aus beliebten europäischen Urlaubsländern über Grenzöffnungen und Lockerungen der Reisebeschränkungen diskutieren wolle. Helfe das der Aktie über den heutigen Tag hinaus?Außenminister Heiko Maas dämpfe bereits im Vorfeld die Erwartungen. "Der Urlaub wird dieses Jahr nicht so sein, wie der, den man aus der Vergangenheit kennt", habe Maas am heutigen Montag im ZDF-"Morgenmagazin" gesagt. Die Corona-Pandemie sei noch nicht überwunden und man müsse Sicherheitsvorkehrungen schaffen für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen würden. Maas hoffe aber, dass der Sommerurlaub im europäischen Ausland möglich sein werde und sich dann auch "wie Urlaub anfühle". Außerdem solle die bis zum 14. Juni weltweit geltende Reisewarnung in länderspezifische Reisehinweise umgewandelt werden.Mit den Ländern, die an der Konferenz teilnehmen würden, dürfte es zudem schwierig werden, einheitliche Regelungen zu finden. Gerade ein Tourismus-Magnet wie Spanien mit der Lieblings-Destination der Deutschen "Mallorca" habe der Hoffnung auf eine schnelle Grenzöffnung eine Absage erteilt. "Ich hoffe, dass wir die touristischen Aktivitäten Ende Juni wiederaufnehmen können", habe am Montag Spaniens Verkehrsminister Jose Luis Abalos gesagt. Seine Bedenken seien nicht von der Hand weisen: Schließlich gehöre Spanien mit 27.500 Toten und über 230.000 Infektionen zu den Ländern, die weltweit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen seien.Ob nun mit oder ohne "Malle" als touristisches Ziel in diesem Jahr: Für TUI sei ein - wenn auch eingeschränkter Neustart - fast schon überlebenswichtig. Das würden auch jüngste Aussagen von Ex-Vorstandschef Michael Frenzel belegen, der heute Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) sei: "Die Umsätze sind nahe Null, auch wenn das Land wieder hochfährt." Dementsprechend habe der weltweit größte Reisekonzern vor Kurzem Quartalszahlen vorgelegt, die tiefrot gewesen seien.TUI mache gerade schwere Zeiten durch. Die Corona-Pandemie werde den Tourismus-Konzern wohl noch solange begleiten, bis ein wirksamer Impfstoff gefunden sei. Deshalb gelte das Prinzip "Hoffnung", wie der heutige Kurssprung eindrucksvoll zeige. Eine zumindest partiell stattfindende Sommersaison würde helfen und die größte Not ein wenig lindern.Dennoch: Die TUI-Aktie ist aktuell nicht auf der Kaufliste des "Aktionär", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 18.05.2020)