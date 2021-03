Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,983 EUR +3,38% (05.03.2021, 13:05)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,985 EUR -1,37% (05.03.2021, 12:48)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:
TUAG00

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Touristik- und Luftfahrt-Unternehmen würden zu den möglichen "Re-Opening"-Gewinnern gehören. Seit der britische Premier Boris Johnson vergangene Woche einen Öffnungsplan für Großbritannien präsentiert und das Ende der Corona-Beschränkungen im Juni in Aussicht gestellt habe, würden Buchungszahlen und Aktienkurse der beteiligten Unternehmen boomen, auch von TUI. Doch die Analysten seien noch skeptisch.Seit Tagen würden Suchanfragen auf Hotelvermittlungs-Portalen boomen, die Buchungen für Urlaubsreisen und Flüge würden nach oben springen. Am Aktienmarkt habe das für steigende Kurse gesorgt. Der europäische Branchenindex STOXX Europe Travel & Leisure sei seit Jahresanfang um 15,5 Prozent gestiegen und habe damit den marktbreiten STOXX Europe 600, der auf lediglich drei Prozent komme, um Längen abgehängt.Damit hätten die Kurse ein Stück weit die künftige Entwicklung am Reisemarkt vorweg genommen. Denn insgesamt würden die Neubuchungen noch auf gedrücktem Niveau verharren. Sie würden gerade einmal 20 Prozent des Vorjahresvolumens ausmachen.So herrsche insbesondere für Deutschland weiter Pessimismus, auch von Vertretern der Reisebranche. Der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, erwarte in diesem Jahr ein Umsatz auf einem Niveau "von vor über 30 Jahren".Auch die Analysten würden sich fast durchweg skeptisch bezüglich der Branche zeigen. Für Werte wie Lufthansa und Air France-KLM gebe es fast nur Verkaufs-Empfehlungen, allenfalls heiße es mal "halten".15 der Analysten hätten die Aktie aktuell mit "verkaufen" eingestuft. Yi Zong von der Baader Bank etwa sehe mit 3,41 Euro noch relativ gelassen in die Kurszukunft von TUI. Felix Schlueter von der US-Investmentbank Goldman Sachs sehe ein Kursziel von 3 Euro. Noch deutlich negativer eingestellt seien Ali Naqvi von HSBC, Stuart Gordon von Berenberg und Jamie Rollo von Morgan Stanley die allesamt 12-Monats-Kursziele von unter 2 Euro für TUI prognostizieren würden. Rebecca Lane von Jefferies glaube gar nur an 0,63 Euro.Das Konsens-Kursziel der 22 Analysten liege für die kommenden zwölf Monate bei 1,91 Euro. Am Freitag-Vormittag notiere die TUI-Aktie auf Xetra mit einem Kursabschlag von etwa 1,6 Prozent bei 4,97 Euro. Zum späten Frankfurter Börsenhandel verbessere sich die Aktie jedoch.Die Tourismus-Branche, die zu den größten Opfern der Corona-Pandemie zähle, schöpfe Hoffnung - zumindest etwas. Doch eine nachhaltige Erholung der internationalen Urlaubsreisen werde dauern."Der Aktionär" hat mutigen Anlegern in seiner Ausgabe 03/21 die TUI-Aktie bei einem Kurs von 3,93 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger halten die Papiere weiterhin, beachten aber die Stopp-Loss-Marke bei 3,60 Euro, so Martin Mrowka. Charttechnisch wichtig wäre, dass der seit November intakte Aufwärtstrend bei gut 4 Euro nicht nachhaltig unterschritten werde. (Analyse vom 05.03.2021)