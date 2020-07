Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,07 EUR +3,56% (21.07.2020, 13:08)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,08 EUR +5,45% (21.07.2020, 12:53)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe vergangene Woche das (kleine) Comeback der Kreuzfahrtschiffe verkündet. Ab den Häfen "Hamburg" und "Kiel" würden die Luxusdampfer demnächst wieder zu mehrtägigen Touren in See stechen. Bei Anlegern sei zunächst Hoffnung aufgekeimt. Doch der Blick im Detail erzeuge alles - nur keine (gute) Urlaubslaune.(Schiffs)-Reisen sollten ja eigentlich - idealerweise - den zahlenden Urlaubern Freude bereiten. Doch TUIs tendenziell einengende Corona-Regeln hätten eher den Charakter einer Spaß-Bremse. So seien die bei Kreuzfahrt-Touristen überaus beliebten Landgänge verboten. Genauso stünden Party-Events, Fußball-Turniere oder Abende mit Kapelle oder "Band" nicht auf dem Veranstaltungskalender. Lediglich "Entertaining-Angebote mit geringer Teilnehmerzahl" würden serviert. Die Frage sei: Wie solle angesichts dieser einschränkenden Rahmenbedingungen Urlaubs-Feeling aufkommen?Die Aktie des Reiseveranstalters könne "dennoch" Boden gut machen und notiere aktuell wieder über der wichtigen Vier-Euro-Marke. Und: Die Widerstandszone im Bereich von 3,90 Euro habe nun mehrfach gehalten. Nach oben müsste die 50-Tage-Linie bei 4,41 Euro überwunden werden, damit sich das Bild charttechnisch aufhelle.Anleger positionieren sich derzeit weder auf der Long- noch auf der Short-Seite, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link