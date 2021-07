TUI-Anleger können mit Stopp-Kurs bei 3,60 Euro dabeibleiben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Delta-Variante des Coronavirus sorge weiterhin für Verunsicherung. Mehrere Länder hätten nun ohne jede Vorwarnung ihre Einreise-Regeln verschärft. Das betreffe zum Beispiel Griechenland, Kroatien und die Türkei. Auch Touristik-Konzern TUI sei betroffen. Die TUI-Aktie reagiere am Montag-Morgen unbeeindruckt.Angesichts rückläufiger Fallzahlen habe Griechenland mittlerweile die meisten Corona-Auflagen abgeschafft. Seit dieser Woche gebe es keine Maskenpflicht mehr im Freien, auch das nächtliche Ausgangsverbot sei aufgehoben worden. Zudem solle es ab Mitte Juli Vorteile für Geimpfte geben. Das Land gelte aktuell beim Auswärtigen Amt nicht als Hochrisikogebiet.Doch auf griechischen Fähren würden ab dem heutigen Montag neue Corona-Regeln gelten. Reisende müssten dann bei Fahrtantritt mindestens einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sei. Gültig seien auch ein PCR-Test von nicht mehr als 72 Stunden oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung.Grund für die Maßnahmen sei der Anstieg von Corona-Neuinfektionen. Die griechische Gesundheitsbehörde habe in den vergangenen Tagen täglich mehr als 700 neue Corona-Fälle gemeldet, während es in der Vorwoche noch zwischen 200 und 400 pro Tag gewesen seien. Sorgen bereite der Regierung die besonders ansteckende Delta-Variante des Virus, die unter anderem auf Kreta nachgewiesen worden sei.Seit Anfang Juli habe auch Kroatien überraschend seine Bestimmungen für die Einreise geändert. Alle Reisenden müssten das neue, EU-weit gültige Corona-Zertifikat ("Grüner Pass") vorlegen. Akzeptiert würden bis mindestens 15. Juli aber auch noch die von den einzelnen Ländern ausgestellten Bescheinigungen, die belegen würden, dass der Betroffene geimpft, genesen oder getestet sei, schreibe wa.de.Wer weder geimpft noch genesen sei, müsse sich bei der Einreise nach Kroatien einem Corona-Test unterziehen und bis zum Eintreffen eines negativen Ergebnisses isolieren. Wer aus einem EU-Land wie Deutschland komme, könne auch einen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden (PCR-Test) bzw. 48 Stunden (Antigen-Schnelltest) sei. Kinder unter zwölf Jahre seien von der Testpflicht bei der Einreise befreit, wenn die Eltern geimpft, genesen oder getestet seien.Wer in dem mediterranen Land seinen Urlaub verbringen möchte, müsse bei der Einreise einen negativen Antigen-Schnelltest vorzeigen können und sich 72 Stunden vor Ankunft zusätzlich mit einem Einreiseformular registrieren. Binnen 48 Stunden vor der Heimreise müsse ein weiterer negativer Coronatest vorgelegt werden, zusätzlich seien Rückreisende nach Deutschland dazu verpflichtet, eine Einreiseanmeldung auszufüllen.In einigen Punkten bleibe die türkische Regierung jedoch streng, so wa.de. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gelte weiter, gleichermaßen müssten sich Bürger und Touristen in der Öffentlichkeit an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Ab 24 Uhr dürfe in Bars keine Musik mehr gespielt werden.Auch Mallorca habe seine Einreiseregeln verschärft. Allerdings betreffe das lediglich Gruppen. Die Teilnehmer von organisierten Gruppenreisen müssten künftig einen negativen PCR-Test vorlegen oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen, habe die Regierung der Balearen in Palma mitgeteilt. Die Corona-Zahlen würden in Spanien nach längerer Zeit wieder steigen. Die 7-Tage-Inzidenz liege bereits wieder bei gut 67, auf den Balearen bei 59, auf den Kanaren bei 64 und in Katalonien mit der Touristen-Metropole Barcelona sogar bei 121.Die neuen Reisebeschränkungen würden jedoch bei Börsianern nicht für große Bedenken sorgen, dass eine vierte Welle das Geschäft mit den Touristen wieder belasten könnte. Die TUI-Aktie könne am Montag-Vormittag in ansonsten leichterem Umfeld über ein Prozent auf 4,37 Euro zulegen.TUI-Aktionäre würden sich derzeit kaum um eine Ausbreitung der Delta-Variante sorgen. Die verschärften Einreiseregeln einzelner Länder seien letztlich eine Vorsichtsmaßnahme, die dem Tourismus mittelfristig zugutekomme.