Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe durchaus große Hoffnungen auf ein starkes Geschäft in den hierzulande kälteren Monaten des Jahres gesetzt. Wichtige Fernziele wie die USA oder auch Thailand hätten vor Kurzem ihre Pforte geöffnet. Doch nun stehe dem Reiseveranstalter ein harter Corona-Winter bevor. Die Aktie rausche wegen einer neuen gefährlichen Corona-Variante in die Tiefe.Deutschland werde Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Variante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet erklären. Die Regelung trete in der Nacht zum Samstag in Kraft, Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, habe der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitagmorgen mitgeteilt. Gegebenenfalls seien auch Nachbarländer Südafrikas betroffen.Wegen der Ausbreitung der neuen möglicherweise gefährlicheren Variante B.1.1.529 des Coronavirus wolle auch die EU-Kommission Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU auf ein absolutes Minimum beschränken.Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersuche bereits, ob B.1.1.529 als besorgniserregend eingestuft werden müsse.Zuvor habe das Robert Koch-Institut einen neuen Höchststand für Deutschland mitgeteilt. Die Gesundheitsämter hätten laut RKI-Angaben von Freitagmorgen 76.414 Fälle in 24 Stunden gemeldet. Vor genau einer Woche seien es 52.970 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage Inzidenz habe das RKI mit 438,2 angegeben - ebenfalls ein Höchstwert.Die TUI-Aktie verliere am Freitag rund 13 Prozent und notiere bei 2,30 Euro. Damit sei die charttechnisch wichtige Marke bei 2.43 Euro unterschritten worden und es würden weitere Abgaben bis in den Bereich von 2,20 Euro drohen.Angesichts der neu aufgetretenen Corona-Variante seien das alles andere als gute Aussichten für den Tourismus. Der TUI-Aktie würden auch mit Blick auf das Chartbild weitere Abgaben drohen.Anleger machen unbedingt einen Bogen um den Titel, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2021)