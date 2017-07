Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,211 EUR +0,24% (14.07.2017, 10:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Das Unternehmen habe eigenen Angaben zufolge alle verbliebenen Aktien an der Containerreederei Hapag-Lloyd (8,5 Mio. Stück) verkauft. Es seien schon 6,0 Mio. Hapag-Lloyd-Aktien seit März 2017 in Einzeltransaktionen veräußert worden. Der Buchwert der Hapag-Lloyd-Beteiligung habe per 31.03.2017 395 Mio. Euro betragen. Die Nettoeinnahmen für die 14,5 Mio. Aktien hätten sich auf 407 Mio. Euro und der Buchgewinn auf 173 Mio. Euro belaufen. Damit habe TUI den Umbau zu einem vertikal integrierten Reisekonzern - wie er im Dezember 2014 beim Zusammenschluss der TUI AG und der TUI Travel plc angekündigt worden sei - vollzogen. Den Mittelzufluss möchte man zur Bilanzstärkung und den Ausbau der Reiseaktivitäten verwenden. Die Transaktion sei nicht überraschend gekommen. Eine nachhaltige Lösung müsse TUI noch für die Ferienfluggesellschaft Tulfly finden, nachdem die Verhandlungen mit Etihad ergebnislos beendet worden seien. Risiken sehe der Analyst weiterhin im "Brexit".Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die TUI-Aktie. Das Kursziel werde bei 14,50 Euro belassen. (Analyse vom 14.07.2017)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:13,215 EUR -0,30% (14.07.2017, 10:28)