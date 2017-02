Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,171 EUR -1,97% (16.02.2017, 15:23)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.02.2017/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) nach Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 weiterhin zu kaufen.Der Konzern erreiche trotz diverser Störfeuer (insbes. geopolitische Unruhen, Terror, TUI fly) kontinuierlich die kommunizierten Ziele und liefere stetige Ergebnisverbesserungen. Durch zahlreiche Investitionen in Hotels und Kreuzfahrtschiffe und nicht zuletzt durch "TUI 2022" dürfte sich diese positive Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen. Mögliche Entschädigungsleistungen aus den angeführten Klageverfahren wären dabei ein (aus Aktionärssicht) ärgerlicher aber verkraftbarer Dämpfer.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die TUI-Aktie. Das Kursziel werde bei 16,50 EUR belassen. (Analyse vom 16.02.2017)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:13,175 EUR -1,09% (16.02.2017, 15:05)