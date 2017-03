XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,025 EUR -0,34% (31.03.2017, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,059 EUR +0,91% (31.03.2017, 10:04)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (31.03.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Für die Wintersaison 2016/17 habe der Konzern einen Umsatzanstieg der Quellmärkte von 9% y/y (Q1 -Bericht: +8% y/y; Wintersaison 2015/16: +3% y/y) ausgewiesen, der sich aus einer gestiegenen Gästezahl und höheren Preisen zusammensetze. Die Auslastung des angebotenen Programms liege bei 97% (Wintersaison 2015/16: 95%). Die beiden größten Quellmärkte hätten eine unterschiedliche Entwicklung (Großbritannien: überdurchschnittlicher Umsatzanstieg (+20% y/y); Deutschland: unterdurchschnittlicher Umsatzanstieg (+6% y/y)) gezeigt. Auch für das Sommerprogramm 2017, das bisher zu 48% (Vj.: 47%) ausgebucht sei, zeige das Unternehmen einen Umsatzanstieg der Quellmärkte von 9% y/y (Q1 -Bericht: +8% y/y; Sommersaison 2016: +3% y/y). Er basiere sowohl auf einer höheren Gästezahl als auch auf höheren Preisen.In Anbetracht der Buchungsdaten halte der Analyst den erneut bestätigten Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 für realistisch. TUI habe wiederholt, dass das Ergebnis der Quellmärkte und des Hotelsegments in Q2 2016/17 (31.03.) durch die zeitlich veränderte Lage von Ostern (erst in Q3 2016/17) um ca. 30 bis 35 Mio. Euro belastet werde. Der Analyst belasse seine Prognosen unverändert. Risikofaktoren würden die globalen geopolitischen Unsicherheiten, die Schadenersatzklagen wegen Flugausfällen bei TUlfly im Oktober 2016 sowie die Beteiligung Hapag-Lloyd bleiben, von der sich TUI trennen wolle.Boersenplätze TUI-Aktie: