Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nicht nur die Touristik-Konzerne wie TUI würden massiv unter den (weltweiten) Reisewarnungen leiden, sondern auch die Länder selbst, gerade wenn sie stark vom Tourismus abhängig seien. So kämpfe Ägypten auch mit der Bundesregierung - metaphorisch gesprochen - um jeden Millimeter (Frei-)Raum: Deutschland sei der größte Quellmarkt in der EU für das Land am Roten Meer. Grund für diese Beliebtheit bei den Deutschen sei die Verbindung aus gutem Preis-Leistungsverhältnis und gerade im Herbst exzellenten klimatischen Bedingungen.Konkret habe nach Angaben der fvw der ägyptische Tourismus-Minister Khaled Al-Anani jüngst im Rahmen eines Kurzbesuch in Berlin mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung Thomas Bareiß gesprochen und um eine Aufhebung der Reisewarnung geworben. Sein Eindruck: "Ägypten dürfte auf der Liste der freigegebenen Länder ab dem 1. Oktober weit oben stehen." Zum 1. Oktober wolle das deutsche Außenministerium von pauschalen Warnungen abgehen und vielmehr mit länderspezifischen Reisehinweisen im Kampf gegen die Corona-Pandemie operieren.Ägypten werbe seit Wochen mit Nachdruck für eine Lockerung und verweise auf diverse Maßnahmen für einen sicheren Urlaub. Dazu zähle u.a. ein PCR-Test bei der Ankunft am Flughafen und ein Hygienekonzept für alle Tourismusbereiche, das auf Standards der Weltgesundheitsorganisation beruhe.Investoren sollten aufgrund der Unsicherheit über die weitere geschäftliche Entwicklung weiterhin einen Bogen um die TUI-Aktie machen. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link