Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.08.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das heiße Wetter in Europa und das schwache Britische Pfund hätten dem Reisekonzern zugesetzt. Im dritten Quartal habe die TUI einen Umsatz von 5,02 Mrd. Euro erzielt. Das sei ein Plus von 5% im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 0,23 Euro auf 0,18 Euro gesunken.Die TUI-Aktie habe in den letzten Wochen stark korrigiert. Von knapp 21 Euro sei es bis auf 17,50 Euro abwärts gegangen. Bei 17,45 Euro und bei 16,15 Euro lägen stärkere Unterstützungen für das Papier.Aktuell dränge sich der Kauf der TUI-Aktie aus fundamentaler und aus charttechnischer Sicht vorerst nicht auf. Wer bereits dabei sei, beachte den Stopp bei 13,80 Euro, Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2018)Börsenplätze TUI-Aktie: