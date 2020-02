Börsenplätze TRATON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

23,07 EUR +0,30% (04.02.2020, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

23,12 EUR +0,13% (04.02.2020, 14:45)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (04.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in seiner aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA).TRATON habe ein Übernahmeangebot für den US-Lkw-Hersteller Navistar, an dem die VW-Tochter bereits mit 16,8% beteiligt sei (damit zweitgrößter Einzelaktionär), angekündigt. Zudem bestehe seit 2017 zwischen beiden Nfz-Herstellern eine strategische Partnerschaft. TRATON biete 35,00 USD pro Navistar-Aktie in bar (entspreche Aufschlag von 45% gegenüber dem Schlusskurs vom 29.01.2020), was einem Kaufpreis (83,2%) von 2,9 Mrd. USD entspreche. Im Rahmen des Übernahmeangebots werde Navistar mit einem EV/EBITDA Gj. 2019/20 von 10,5 bewertet, was Diermeier in Anbetracht des Synergienpotenzials als angemessen erachte.TRATON agiere antizyklisch (US-Nfz-Markt im Abschwung), was Diermeier positiv werte. Eine Komplettübernahme von Navistar würde das Lkw-Geschäft in Nordamerika stärken (bisher nur starke Marktposition in Europa und Südamerika) und das Heben von Synergien erleichtern. Während Diermeier keine nennenswerten kartellrechtlichen Probleme erwarte, könnte die aktuelle Aktionärsstruktur von Navistar (drei Fonds würden über 35% des Navistar-Aktienkapitals halten) seines Erachtens eine Komplettübernahme erschweren.Insgesamt überrasche Diermeier die angestrebte Komplettübernahme nicht. Im Industrie-Geschäft habe TRATON per 30.09.2019 über eine Nettoliquidität von 1,21 Mrd. Euro verfügt, weshalb die Finanzierung der Übernahme nach Ansicht des Analysten keine große Herausforderung darstellen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link