Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (20.04.2021/ac/a/nw)



TRATON habe vorläufige Q1-Zahlen gemeldet und den Ausblick erhöht. Das Lkw-Geschäft brumme wieder. Man merke, dass sich die Konjunkturmaßnahmen weltweit hier auswirken würden. Auch China steige wieder. Grundsätzlich werde TRATON positiv gesehen. Bei dem Wert dürfte man in Kürze neue Hochs sehen. Man kann die TRATON-Aktie also durchaus behalten, Gewinne laufen lassen und den Stopp unter die breite Unterstützung bei 22 Euro platzieren, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2021)