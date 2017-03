ISIN TORNOS-Aktie:

CH0011607683



WKN TORNOS-Aktie:

632630



Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TNSN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TOHN



Kurzprofil TORNOS:



TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN) ist in der Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Fertigung von Bauteilen spezialisiert, die extreme Präzision und Qualität erfordern. Die Firma verfügt über ein weltweites Vertriebs und Servicenetz.



Die Produktpalette von TORNOS konzentriert sich auf:



- Numerisch gesteuerte Einspindeldrehmaschinen mit beweglichem Spindelstock für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser unter 32 mm



- Numerisch gesteuerte und kurvengesteuerte Mehrspindeldrehmaschinen für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser bis zu 28 mm



- Bearbeitungszentren für die Fertigung komplexer Präzisionsteile mit einem Volumen von 1 dm3 www.almac.ch (21.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - TORNOS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach den GJ16-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Werkzeugmaschinenherstellers TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN).Da die Marktvisibilität immer noch gering sei, passe Furger seine Umsatzwachstumsschätzungen um -3 bis 4% leicht nach unten an, aber erwarte weiterhin einen starken Anstieg von 12% im Geschäftsjahr 2017. Der Analyst erwarte eine positive Unterstützung durch eine günstige Vergleichsbasis sowie eine positive Dynamik beim Auftragseingang wie in Q4 16/Q1 17. Er berücksichtige jedoch, dass sich der Produktmix beim Auftragsbestand noch nicht erheblich verbessert habe (weniger Verkäufe von Maschinen des oberen Segments). Dementsprechend habe Furger sein EBIT für das GJ17E um -9% gesenkt.Trotz höherer Investitionen in Moutier, die im Geschäftsjahr 2017 gemäß VontE zu einem Anstieg der Gesamtinvestitionen auf CHF 6 Mio. führen würden, erwarte der Analyst einen leicht positiven Anstieg des FCF auf CHF 2,8 Mio., unterstützt durch ein verbessertes NWC-Management. Er ändere seine EPS-Schätzung für GJ17-19E um -10%, -4%, +17%.Furger erwarte, dass die in Q4 16 und Anfang GJ17 erfolgte positive Dynamik beim Auftragseingang weiter anhalten werde. Insgesamt bleibe die Visibilität beim Auftragseingang jedoch gering. Der Analyst sei deshalb vorsichtiger bezüglich seiner GJ17-Schätzungen, aber erwarte weiterhin bessere Marktbedingungen für TORNOS. Basierend auf seiner korrigierten Schätzung und einer um 30 Bp niedrigeren durchschn. WACC von 9,6% ergebe sein EVA/DCF-Modell einen Fair Value von CHF 4,00. Analog erhöhe der Analyst sein Kursziel von CHF 3,60 auf CHF 4,00.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die TORNOS-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". (Analyse vom 21.03.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs TORNOS-Aktie:3,84 EUR +2,73% (21.03.2017, 10:39)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs TORNOS-Aktie:4,09 CHF +0,25% (21.03.2017, 10:38)