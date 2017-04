WKN TORNOS-Aktie:

TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN) ist in der Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Fertigung von Bauteilen spezialisiert, die extreme Präzision und Qualität erfordern. Die Firma verfügt über ein weltweites Vertriebs und Servicenetz.



Die Produktpalette von TORNOS konzentriert sich auf:



- Numerisch gesteuerte Einspindeldrehmaschinen mit beweglichem Spindelstock für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser unter 32 mm



- Numerisch gesteuerte und kurvengesteuerte Mehrspindeldrehmaschinen für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser bis zu 28 mm



- Bearbeitungszentren für die Fertigung komplexer Präzisionsteile mit einem Volumen von 1 dm3 www.almac.ch (13.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - TORNOS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Werkzeugmaschinenherstellers TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN).Anstieg des Auftragseingangs in Q1 17: TORNOS habe mehr Aufträge für Maschinen im oberen Preissegment, insbesondere aus der Automobilzulieferindustrie erhalten. Die anderen Marktsegmente hätten sich ebenfalls gut entwickelt. Einzelheiten seien nicht veröffentlicht worden. In H1 17 dürfte TORNOS die schwache Vergleichsbasis von -32,1% zugute kommen. Furger habe einen Auftragsanstieg bereits berücksichtigt (VontE H1: +27,7%; H2: +5,8%).Die positive Dynamik des Auftragseingangs in Q4 16 habe sich in Q1 17 fortgesetzt. Dank der stärkeren Nachfrage nach hochwertigen Mehrspindelmaschinen rechne der Analyst weiter damit, dass TORNOS im Geschäftsjahr 2017 die Gewinnschwelle erreiche. Er belasse seine Schätzungen vorerst unverändert.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die TORNOS-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 4,00. (Analyse vom 13.04.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs TORNOS-Aktie:3,90 EUR +5,98% (13.04.2017, 10:43)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs TORNOS-Aktie:4,44 CHF +12,98% (13.04.2017, 10:45)ISIN TORNOS-Aktie:CH0011607683