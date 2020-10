Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (22.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe die Q3-Zahlen publiziert. Sowohl der Umsatz als auch das EBITA hätten die Markterwartungen geschlagen. TOMRA Systems gebe eine gute Figur in der Corona-Pandemie ab, der Schlag-den-Buffett-Depot-Wert bleibe ohnehin langfristig ein spannendes Investment.Währungsbereinigt sei der Umsatz um drei Prozent auf 2,578 Mrd. Norwegische Kronen (NOK) (etwa 236 Mio. Euro) geklettert. Analysten hätten lediglich 2,556 Mrd. NOK erwartet. Beim EBITA habe TOMRA Systems 501 Mio. NOK (Schätzung: 430 Mio. NOK) erzielt. Die Bruttomarge habe bei 46 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem Vergleichszeitraum aus dem Vorjahr gelegen.TOMRA Systems biete seit Jahren eine Wachstumsstory par excellence. Der Produktmix aus Sammel- und Sortierlösungen treffe den Nerv der Zeit, die sensorbasierten Technologien der Norweger seien aus vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, dass die TOMRA Systems-Aktie über Jahre hinweg mit einer hohen Bewertung gehandelt werde.Trotz der hohen Bewertung bleibt die TOMRA Systems-Aktie bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Im "Schlag-den-Buffett-Depot" liege die Position bereits 50 Prozent im Plus. (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link